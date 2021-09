Verso Fiorentina Inter, Italiano orfano di due titolarissimi

Sarà un Fiorentina Inter tutt'altro che semplice da preparare per Vincenzo Italiano. Il tecnico dei gigliati, che ieri ha superato in trasferta il Genoa di Davide Ballardini per 1-2 grazie alle reti di Giacomo Bonaventura e Riccardo Saponara (per il Grifone in gol Domenico Criscito), con ogni probabilità dovrà rinunciare a due pedine fondamentali.

Per la sfida casalinga contro i nerazzurri infatti, Italiano non potrà contare su Gaetano Castrovilli, centrocampista sostituito ieri al minuto 26 dopo una brutta botta rimediata dallo scontro con il palo della porta e che ha passato la notte in ospedale sotto osservazione. Visto e considerato che la gara contro l'Inter sarà tra appena due giorni, pensare ad un recupero lampo di Castrovilli appare praticamente impossibile.

Discorso diverso invece per Nico Gonzalez. L'attaccante classe 1998 è rimasto vittima di un affaticamento muscolare che ha spinto Italiano a sostituirlo precauzionalmente tra il primo ed il secondo tempo. La sua presenza contro l'Inter dipenderà dall'allenamento di oggi e soprattutto da quello di domani, ma in caso di forfait Italiano ha già pronta la mossa Riccardo Saponara che proprio ieri ha contribuito alla conquista dei tre punti. A prescindere dalle assenze dei toscani, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno tassativamente evitare di prendere la sfida del Franchi sotto gamba.