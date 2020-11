Verso Borussia Inter, come cambia il centrocampo col rientro di Brozovic

E' un rientro che farà senza dubbio comodo ad Antonio Conte quello di Marcelo Brozovic in cabina di regia. L'ex centrocampista della Dinamo Zagabria è finalmente guarito dal COVID-19 e per la sfida di Champions League in programma martedì contro il Borussia Moenchengladbach sarà nuovamente arruolabile.

La squadra allenata da Marco Rose con i suoi 8 punti conquistati occupa attualmente il primo posto della classifica del girone B. Questo la dice lunga sul percorso dei tedeschi che già a San Siro stavano conducendo per 0-2 ma successivamente raggiunti dalla doppietta di Romelu Lukaku.

Ma come cambierà la mediana nerazzurra col rientro di Brozovic? Fare ipotesi, viste e considerate le ultime scelte di Conte non è molto complicato. Il croato infatti andrà a posizionarsi in mezzo al campo al fianco di Roberto Gagliardini con Nicolò Barella che agirà da trequartista. Sarà assente invece lo squalificato Arturo Vidal.