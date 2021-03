Verso Bologna: Mihajlovic concede due giorni di riposo ai suoi

Dopo la vittoria per 3-2, in rimonta, di Crotone, il Bologna si concederà due giorni di riposo per decisione dello stesso Sinisa Mihajlovic. La ripresa degli allenamenti in vista del match contro l'Inter è in programma per martedì con una seduta di preparazione a porte chiuse sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

Nel frattempo l'Inter, lo ricordiamo, è costretta all'isolamento fiduciario fino a lunedì, poi Conte stabilirà quando radunarsi in vista della sfida di Bologna che, ad oggi, non sembra a rischio nonostante i quattro casi Covid nel gruppo squadra nerazzurro.

L'Inter affronterà una squadra certamente galvanizzata dalla rimonta calabrese, ed in fiducia dopo le due vittorie consecutive (3-1 alla Sampdoria domenica scorsa, ndr).