Verso Bologna-Inter, Gagliardini per far rifiatare Eriksen?

Antonio Conte sta iniziando a riflettere sull’undici da mandare in campo per Bologna-Inter, sabato sera. Il tecnico interista dovrà tenere conto delle fatiche accumulate dai giocatori impegnati in Nazionale. Tra questi, c'è naturalmente anche Christian Eriksen, che nell’ultima uscita di campionato (contro il Torino) era subentrato a Roberto Gagliardini dando una svolta imprevista al match.

Gagliardini spera nuovamente in una maglia da titolare per Bologna. Conte potrebbe infatti decidere di dargli continuità, dopo la sfida con i granata, conscio delle tossine accumulate da Christian Eriksen con la sua Danimarca, con cui solo ieri sera ha giocato 90 minuti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, la probabile formazione nerazzurra prevede il rientro di Handanovic tra i pali, il ritorno di Ranocchia al centro della difesa (ma occhio al ristabilito De Vrij) e la panchina iniziale proprio di Eriksen lasciando spazio a Gaglia.