Verso Atalanta-Inter: due assenze quasi certe per Gasperini

Dopa la delusione Champions di martedì, Inter e Atalanta sono già chiamate a tornare in campo in occasione del big match di domenica in quel di Bergamo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Gasperini contro l'Inter dovrà fare i conti con due assenze davvero pesanti per l'economia del gioco atalantino.

Gosens e Hateboer infatti saranno quasi sicuramente out contro i nerazzurri, posticipando dunque il rientro in gruppo a dopo la sosta delle Nazionali. Entrambi i giocatori si sono infortunati durante la partita contro il Crotone: il primo a pochi minuti dal calcio d'inizio, mentre il secondo è uscito malconcio dal match a causa di un problema all'adduttore.

L'Atalanta però in quanto ad infortuni è in buona compagnia: l'Inter infatti continua a fare i conti con l'infortunio del suo uomo leader, Romelu Lukaku, anch'egli in dubbio per il match di domenica.