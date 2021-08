Verona Inter, un solo cambio ma di spessore per Inzaghi

Verona Inter, questa sera gli uomini di Inzaghi affronteranno il Verona di Di Francesco nella seconda gara della stagione. L'obiettivo è quello di bissare il successo di una settimana fa contro il Genoa. E per riuscirci il tecnico si affida alla stessa formazione, con un solo cambio (non da poco). Handanovic sarà ancora schermato dal trio De Virj, Bastoni e Skriniar.

Sulla mediana Barella, Brozovic e Calhanoglu saranno ancora il fulcro del gioco nerazzurro, mentre sugli esterni Perisic continuerà ad agire sulla sinistra, e Darmian a destra. resta ancora da completare il rodaggio per Dumfries, che con ogni probabilità verrà chiamato in causa a gara in corso. Un solo cambio quindi, in attacco, ma sostanziale.

Al fianco di Edin Dzeko infatti agirà Lautaro Martinez, componendo quello che con ogni probabilità è l'attacco titolare nella testa del nuovo allenatore. Probabile poi vedere in campo anche Correa a match in corso. per l'argentino sono stati accelerati i tempi per visite e firme, così da farlo allenare e poterlo convocare per il turno odierno.