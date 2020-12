Verona-Inter probabili formazioni: nerazzurri col tridente

Questa sera alle 18.30 andrà in scena allo Stadio Bentegodi il match tra Hellas Verona e Inter, valevole per il quattordicesimo turno di Serie A. I nerazzurri, con una vittoria si porterebbero momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa di Milan-Lazio in programma questa sera.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a cambiare modulo e affidarsi ad un più offensivo 3-4-2-1 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il terzetto difensivo. A centrocampo oltre all’intoccabile Barella dovrebbe partire da titolare uno tra Brozovic e Vidal, tornati pienamente a disposizione dopo gli infortuni. Sulle fasce confermati Hakimi e Young. Nel tridente offensivo Lukaku e Perisic defilati e Lautaro al centro.

Gli scaligeri sono in piena emergenza in attacco. Juric si affiderà comunque al 3-4-2-1 con l’ex Salcedo unica punta con alle sue spalle Lazovic e uno tra Colley e Zaccagni. In mediana Veloso e Tameze con i due ex Faraoni e Dimarco sulle fasce. In difesa va verso la riconferma il trio schierato a Firenze composto da Dawidowicz, Günter e Ceccherini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Colley, Lazovic; Salcedo.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lukaku, Lautaro Martinez, Perisic.