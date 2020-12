Verona-Inter, probabili formazioni: esclusione a sorpresa a centrocampo?

L’Inter è al lavoro per preparare la trasferta di Verona, ultima partita di questo 2020 valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro la neopromossa Spezia, e sono sempre al secondo posto in classifica a un solo punto in classifica dal Milan, che affronterà la Lazio domani sera alle 20.45. Gli scaligeri vengono dalla sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio con la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a confermare per 10/11 gli uomini visti in campo dal 1’ contro lo Spezia. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. L’unica novità dovrebbe essere l’inserimento di Vidal al posto di Gagliardini in mezzo al campo. A completare il reparto Barella e Brozovic, ma attenzione a Sensi che potrebbe prendere il posto del croato. In attacco, senza Sanchez e Pinamonti, toccherà ancora a Lautaro Martinez e Lukaku.

Ivan Juric, nonostante le diverse assenze, confermerà il suo solito 3-4-2-1 con Zaccagni e Lazovic a supporto dell’unica punta Colley, al momento favorito su Salcedo. In mezzo al campo Tameze e Veloso con Faraoni e Di Marco sulle fasce. In porta Silvestri con Dawidowicz, Günter e Ceccherini a formare il trio difensivo.