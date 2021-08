Verona Inter, le reazioni dei tifosi su Handanovic e Correa

VERONA INTER - E' stata una partita che è valsa tre punti fondamentali quella andata in scena al Bentegodi ieri sera tra gli scaligeri di Eusebio Di Francesco e l'Inter di Simone Inzaghi. La gara inizialmente per i nerazzurri ha preso una piega piuttosto complicata. Il tutto, complice lo svarione di Samir Handanovic che ha regalato ad Ivan Ilic il pallone per il gol del vantaggio.

A riguardo, abbiamo raccolto alcuni commenti apparsi su Twitter. Stefano scrive: "Stagione nuova, problemi vecchi. Handanovic è oggettivamente in calo. Urge cambiamento". L'errore del portiere di Lubiana, a prescindere dal risultato finale, ha fatto discutere parecchio e il timore dei tifosi è che quello di ieri non sia l'ultimo.

Non solo note negative. Giulio coglie l'occasione per chiedere "scusa" a Matteo Darmian e complimentarsi per la gara di ieri. Queste le sue parole: "Darmian ancora MONUMENTALE. Sempre lui, non ti chiederò mai scusa abbastanza". L'assist per Joaquin Correa, effettivamente, non è roba che si vede ogni domenica.

Su quest'ultimo il mondo di Twitter si è letteralmente scatenato, con complimenti quasi impossibili da contare. Sul Tucu, Daniele scrive "Esordio da impazzire, impatto spaventoso e due gol uno più bello dell'altro", mentre Paolo esalta la prestazione dell'ormai ex Lazio soffermandosi anche su Arturo Vidal, "Il gol di Correa è splendido. L'assist di Darmian e la corsa sono encomiabili. Ma l'apertura di Vidal è oro colato: così può essere davvero utile. Carissimo ma utilissimo".