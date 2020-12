Verona Inter, Juric rischia di presentarsi senza attaccanti

Sarà un esame davvero importante quello di mercoledì pomeriggio cui dovrà sottoporsi il Verona di Ivan Juric. Al Bentegodi infatti, gli scaligeri ospiteranno l'Inter di Antonio Conte.

Squadra reduce da 6 vittorie di fila che hanno dato un'inevitabile iniezione di fiducia alla squadra. Inoltre, i veronesi giungeranno al confronto orfani di quattro (o più) pedine per Juric senza dubbio importanti.

Il tutto riconduce a Andrea Favilli (per lui problemi fisici), Ronaldo Vieira (lesione muscolare alla coscia sinistra), Marco Benassi (problemi al polpaccio) e Nikola Kalinic (lesione muscolare alla coscia sinistra). Sempre in avanti, a preoccupare l'allenatore gialloblù sono anche le condizioni dell'ultima prima punta rimasta: Samuel Di Carmine. Per lui persiste un problema che ad oggi, per il match contro l'Inter, lo vede in dubbio.