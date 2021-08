Verona-Inter, Inzaghi scioglie il dubbio su Correa: i convocati

Questa sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Bentegodi l’anticipo della seconda giornata di Serie A tra Verona e Inter. I nerazzurri vengono dalla roboante vittoria per 4-0 contro il Genoa e sperano di ottenere un altro successo prima della sosta per le nazionali. Gli scaligeri, invece, sono reduci dalla sconfitta contro il Sassuolo.

L’Inter ha reso note le convocazioni per il match del Bentegodi attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Simone Inzaghi ha convocato 24 giocatori, tra cui anche il nuovo acquisto Joaquin Correa. L’argentino, ufficializzato nella giornata di ieri, ha svolto subito una sessione di allenamento con il resto della squadra e potrebbe subito debuttare con la nuova maglia. Molto probabile che parta dalla panchina dato che in attacco dovrebbe partire dal primo minuto la coppia Lautaro-Dzeko. Non convocati gli indisponibili Eriksen, Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini e i due partenti Valentino Lazaro ed Eddie Salcedo.

Ecco di seguito riportata la lista dei convocati:

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 18 Agoume, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa, 48 Satriano.