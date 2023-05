Live, Verona-Inter 0-4: Lautaro cala il poker. Doppio cambio per Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2023

56′ – Escono D’Ambrosio e Dimarco ed entrano Darmian e Bellanova

54′ – Lautarooooo! Mkhitaryan conquista palla e serve il Toro che con un pallonetto batte ancora Montipò

48′ – Occasione Inter! Mkhitaryan si mette in proprio, arriva al limite, ma calcia alto

45′ – Inizia la ripresa con Duda e Doig per Lazovic e Verdi

Un’Inter straripante quella vista fino a questo momento al Bentegodi contro il Verona. Una partita dominata dall’inizio alla fine e definitivamente chiusa grazie a tre reti che non ammettono replica. Il primo gol è stato siglato grazie ad una sfortunata deviazione di Gaich nella sua porta, il secondo è stato una gemma dalla distanza di Calhanoglu e subito dopo è arrivato il tris con Dzeko. Adesso i nerazzurri dovranno essere bravi a gestire la gara per non riaprirla.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

44′ – Cross in mezzo per Gaich che schiaccia con il destro, Handanovic alza in angolo

40′ – Occasione Inter! Dzeko riceve al vertice dell’area, serve Mkhitaryan il cui tiro va alto

38′ – Dzekooooo! Subito recupero palla sulla battuta, Lautaro serve il bosniaco che batte Montipò

37′ – Calhanogluuuu! Tiro da fuori del turco e palla all’incrocio. Gol pazzesco!

31′ – Vantaggio Inter! Autogol di Gaich! Scambio da angolo tra Calhanoglu e Dimarco che crossa, ma l’argentino in modo maldestro insacca nella sua rete

29′ – Occasione Inter! Terzo miracolo di Montipò! Stavolta il portiere si supera su colpo ravvicinato di de Vrij

28′ – Occasione Inter! Montipò si supera su un gran colpo di testa di D’Ambrosio

27′ – Occasione Inter! Cross di Calhanoglu per la testa di Dzeko, ma Montipò alza in angolo

19′ – Occasione Verona! Verdi taglia in area da solo, ma Handanovic è bravissimo ad allontanare il pallone

1′ – Inizia la partita

Verona-Inter, ancora pochi minuti prima dell’inizio della partita. Dopo la convincente vittoria contro la Lazio, la squadra nerazzurra, si è rimessa in scia per quanto riguarda la lotta alla qualificazione per la prossima Champions League. Gli uomini di Inzaghi hanno raggiunto il quarto posto, ma non possono assolutamente permettersi passi falsi in campionato.

Ecco perchè, bisognerà avere lo stesso approccio di domenica, contro un avversario, come il Verona, parecchio insidioso, vista la fame di punti in ottica salvezza. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich.

All. Marco Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.