Verona Inter formazioni ufficiali, in avanti Lautaro fa spazio a Sanchez

Quella di questa sera contro il Verona di Ivan Juric per l'Inter sarà senza dubbio uno delle trasferte più rognose della stagione. Gli scaligeri sono stati una vera e propria rivelazione in questo campionato, e l'attuale nono posto occupato in classifica ne è la prova lampante.

Fronteggiarli dunque per Antonio Conte non sarà semplice, complici anche le assenze non irrilevanti degli infortunati Victor Moses e Nicolò Barella. Una nota positiva però arriva dal reparto arretrato, dove dopo la squalifica di tre giornate torna a prendere posto Milan Skriniar.

Questa l'intera formazione scelta dal tecnico interista per il match odierno: 3-4-1-2 Handanovic, Godìn, De Vrij, Skriniar, Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young, Borja Valero, Sanchez, Lukaku.