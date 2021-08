Verona-Inter, designato l’arbitro del match di venerdì

Venerdì sera alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Bentegodi Verona-Inter, match valevole per la seconda giornata di campionato. Gli scaligeri sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-3 contro il Sassuolo mentre i nerazzurri vengono dal successo casalingo per 4-0 contro il Genoa.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato affidando il match del Bentegodi all’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il direttore di gara avrà come assistenti Alassio e Mondin mentre il quarto ufficiale del match sarà Giua. In sala VAR ci sarà Irrati, con Rapuano come assistente. Sarà la quinta partita per Gianluca Manganiello come arbitro dei nerazzurri. Bilancio non del tutto favorevole con una vittoria, due sconfitte e un pareggio.

Ecco di seguito le designazioni arbitrali degli altri match della seconda giornata di Serie A:

Atalanta – Bologna: Orsato; ass. Vecchi – Margani; IV: Santoro; VAR: Chiffi; AVAR: Passeri.

Fiorentina – Torino: Mariani; Ass. Prenna – Rossi C.; IV: Miele G; VAR: Irrati; AVAR: Volpi.

Genoa – Napoli: Di Bello; ass. Giallatini – Preti; IV: Gariglio; VAR: Fabbri; AVAR: Vivenzi.

Juventus – Empoli: Ghersini; ass. De Meo – Rocca; IV: Marcenaro; VAR: Guida; AVAR: Ranghetti.

Lazio – Spezia: Dionisi; ass. Cecconi – Berti; IV: Paterna; VAR: Aureliano; AVAR: Liberti.

Milan – Cagliari: Serra; ass. Di Vuolo – Zingarelli; IV: Massimi; VAR: Guida; AVAR: Lo Cicero.

Salernitana – Roma: Abisso; ass. Valeriani – Bresmes; Iv: Pezzuto; VAR: Aureliano; AVAR: Prontera.

Sassuolo – Sampdoria: Sacchi; ass. Dei Giudici – Avalos; IV: Camplone; VAR: Maresca; AVAR: Di Iorio.

Udinese – Venezia: Marinelli; Ass. Meli – Rossi M.; IV: Baroni; VAR: Mazzoleni; AVAR: Costanzo.