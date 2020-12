Verona-Inter, Conte cambia: Gagliardini verso la panchina

Archiviato il match interno contro lo Spezia, l'Inter è già tornata in campo per preparare al meglio l'ultimo match dell'anno, in programma mercoledì in quel di Verona.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte può sorridere avendo recuperato alcune pedine importanti. Proprio per questo motivo, contro il club scaligero dovrebbe rivedersi dal primo minuto Arturo Vidal, che prenderà il posto di un appannato Gagliardini. Possibile anche l'impiego di Stefano Sensi ma al momento il cileno sembra in vantaggio per una maglia da titolare. A completare il reparto gli insostituibili Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

Per il resto, solo conferme dopo la sesta vittoria consecutiva. In difesa spazio ancora al terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce toccherà nuovamente a Hakimi e Young. In attacco, con Sanchez e Pianomonti ancora infortunati, non ci sono alternative: toccherà ancora alla coppia formata da Lukaku e Lautaro guidare l'offensiva nerazzurra.