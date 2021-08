Verona-Inter: 'Ci sarà una cosa mai vista prima d'ora'

Nella settimana che porta a Verona-Inter (in programma venerdì 27 agosto, fischio d'inizio 20:45) gli occhi sono puntati 'in tutti i sensi' sull'attacco. Da una parte le trattative di mercato - chi la spunterà fra Joquin Correa e Andrea Belotti? - dall'altra invece su quello che potrà capitare allo stadio Bentegodi.

"Può prendere forma - conferma il Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 24 agosto - il tandem Dzeko-Lautaro. Una coppia che non si è vista nella prima giornata di campionato. E nemmeno nell'amichevole di collaudo contro la Dinamo Kiev, alla vigilia di Ferragosto". Non va infatti dimenticato che Lautaro era, prima, bloccato da problemi fisici e poi, in occasione della sfida contro il Genoa, squalificato. Il quotidiano sportivo informa che ieri (lunedì) Lautaro, ad Appiano, ha "svolto una parte di allenamento con i compagni e probabilmente sarà così anche oggi". Cresce dunque l'ottimismo "nell'avere il Toro a pieno regime per l'anticipo della seconda giornata". Ecco perché il Corriere dello Sport ipotizza: "Nonostante l'intuizione di Sensi sulla trequarti (nella vittoria contro il Genoa, ndr), Inzaghi contro l'Hellas può affidarsi alle due punte".

Infine va ricordato che Lautaro Martinez è stato convocato dall'Argentina per le partite contro Brasile e Bolivia, sfide valide per la qualificazione ai mondiali che si giocheranno, nel 2022, in Qatar.