Veron: “Messi all’Inter? Non credo, se lo farà sarà grazie a Zanetti”

Il futuro di Leo Messi potrebbe essere lontano dal Barcellona. La Pulce è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e il suo rinnovo sembrerebbe sempre più complicato. L’argentino è già libero di firmare un pre contratto con un altro club per la prossima stagione e starebbe già valutando le eventuali opportunità.

In Europa nessun altro club oltre a Paris Saint-Germain e Manchester City potrebbe avere la forza economica per acquistarlo. Sul futuro del fuoriclasse argentino è intervenuto anche Juan Sebastian Veron nel corso di un’intervista rilasciata a Perform Stats News. Secondo l’ex centrocampista nerazzurro, non sarebbe da escludere un arrivo di Messi all’Inter, che a suo dire potrebbe concretizzarsi soltanto a determinate condizioni:

"Non credo che possa andare in Italia. Se lo farà sarà grazie a Javier Zanetti, che lo conosce e proverà a parlargli facendolo sentire di nuovo importante e spiegandogli i progetti futuri del club. Ma alla fine è solo una decisione di Messi. Se l'Inter vuole fare un tentativo, deve usare la seduzione e andare al suo cuore per avvicinarsi a lui. Non so quanti anni ancora Messi voglia giocare a questo livello, ma se vuole ingaggiarlo, l'Inter deve fare di Messi il suo giocatore di punta e far capire che vuole essere ai massimi livelli".