Veron, dichiarazioni che fanno riflettere: "Conte è un allenatore che..."

Intervistato da Sky Sport prima dell'inizio della partita organizzata dalla FIFA a Parigi, Juan Sebastian Veron ha parlato del nuovo allenatore dell'Inter, Antonio Conte.

"Non lo conosco molto bene, se non per quello che ha fatto in passato alla Juventus e al Chelsea. E' un allenatore che trasmette intensità e passione, oltre a saperne di calcio.Credo sia l'uomo giusto, con l'augurio di trovare una società forte",