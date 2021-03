Ventre, ex Primavera: "Radu erede perfetto di Handanovic"

Michael Ventre è stato uno dei giocatori con più talento della storia recente della Primavera nerazzurra. Arrivato all'Inter ormai sette anni fa, nel gennaio del 2014, un anno dopo nel febbraio del 2015, aiutò la squadra a conquistare il Torneo di Viareggio.

Di recente ha parlato di quello che può considerarsi l'erede di Samir Handanovic in nerazzurro. Tra i pali di quell'Inter Primavera giocava infatti Ionut Radu che potrebbe fare il suo debutto stagionale con la maglia nerazzurra nel caso in cui lo sloveno risultasse ancora positivo in vista del Bologna.

"Radu è un bravissimo ragazzo, sempre divertente e solare. Ricordo che si vestiva in maniera molto stravagante... È fortissimo, è un '97, ha ancora una vita davanti per giocare in Serie A. Secondo me, rimanendo in questi anni all'Inter e potendo osservare Handanovic, potrebbe diventare il suo sostituto ideale: i nerazzurri potrebbero già avere in casa un portiere pronto, può essere una soluzione. Me lo ricordo ai tempi della Primavera, era veramente forte".

Radu avrebbe anche potuto esordire questo weekend data la positività di Handa; con il rinvio di Inter-Sassuolo, tuttavia, le sue speranze sono riposte in Bologna-Inter alla ripresa dopo la pausa.