Venezia Inter, Inzaghi cambia diversi uomini. La probabile

Venezia Inter che andrà in scena sabato sera servirà a dare continuità alle due vittorie conquistate contro il Napoli e contro lo Shakhtar in Champions.

Simone Inzaghi però vorrà dosare le energie visto che da qui alla sosta natalizia ci saranno molti incontri ravvicinati. Ecco quindi che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, domani si potrebbero vedere diversi volti nuovi. Al centro della difesa confermato Andrea Ranocchia, che sostituirà ancora Stefan De Vrij. L'ex capitano si è dimostrato molto affidabile nelle ultime due apparizioni, e guiderà ancora il reparto insieme a Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni. Novità potrebbero esserci sulle fasce, visto che Matteo Darmian mercoledì sera ha lasciato il campo a causa di una botta. Al suo posto pronto Denzel Dumfires, in cerca della migliore versione di se stesso. Sulla fascia sinistra il favorito al momento sembra essere Federtico Dimarco, mentre Ivan Perisoic potrebbe rifiatare.

Anche a centrocampo potrebbe esserci un cambio. Nicolò Barella infatti ha bisogno di rifiatare, e Inzaghi sta valutando la possibilità di puntare, sin dal primo minuto, sull'esperienza di Arturo Vidal. Marcelo Brozovic, resta inamovibile. A completare la mediana ci sarà Hakan Chalanoglu, che sta sfoderando finalmente prestazioni in crescendo. In attacco le combinazioni possibili sono molteplici, visto che anche Alexis Sanchez dovrebbe essere di nuovo a disposizione. La coppia favorita per parire titolare è quella composta da Edin Dzeko e Joaquin Correa, con Lautaro Martienz che partirebbe dalla panchina per subentrare eventualmente a gara in corso.