Vecino parla a InterTV: "Sono felice, per la vittoria e per il mio ritorno in campo"

Una delle note più liete di Torino-Inter è sicuramente il ritorno in campo di Mattias Vecino, fermo ai box da circa otto mesi e finalmente tornato a disposizione di Antonio Conte per la volata scudetto. Il centrocampista nerazzurro ha commentato la fine di questo lungo calvario ai microfoni di InterTV, di seguito le sue parole:

"Oggi volevo rompere il ghiaccio, tornando a sentire cosa si prova calpestando il campo da gioco. Mi sento bene e sono felice, per la vittoria e per essere tornato finalmente a giocare. Questo periodo di assenza è stato lunghissimo e non è stato facile, per fortuna adesso sto bene e potrò dare una mano alla squadra in questo finale di stagione".

Vecino poi ha commentato la vittoria, sofferta ma fondamentale, contro i granata: " Oggi abbiamo sofferto di più rispetto ad altre partite, ma queste sono le gare più importanti se si vuole vincere il campionato. Forse gli anni passati non avremmo vinto partite così, ed è questa la differenza tra chi vince e chi arriva secondo. Un mio gol decisivo per lo scudetto? Magari, sarebbe fantastico. Io sono a completa disposizione del mister e della squadra; ci sono tanti giocatori forti a centrocampo ma cercherò di farmi trovare sempre pronto".