Vecino, da uomo Champions ad esubero 'chiave'. Il piano di Marotta...

Inter, nella finestra invernale di mercato i nerazzurri sono chiamati a risolvere il futuro di Matias Vecino.

L’uruguaiano dopo essere stato spesso decisivo negli ultimi anni è finito sempre più ai margini del club; il suo futuro a questo punto sembrerebbe sempre più lontano da Milano. In questa stagione è stato utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi e lo stesso giocatore ha manifestato pubblicamente la propria insoddisfazione per lo scarso minutaggio accumulato finora. Finora sono in tutto 15 le presenze in questa stagione con soli 388 minuti di gioco e un gol realizzato nella goleada contro il Bologna dello scorso 18 settembre.

Il suo contratto è in scadenza a fine stagione ma la sua avventura in nerazzurro potrebbe concludersi già a gennaio. L’intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di provare a racimolare qualcosa dalla sua cessione per evitare di perderlo a zero il prossimo giugno. Nelle ultime settimane il nome di Matias Vecino è stato accostato a diversi club, tra cui al Napoli dell’ex Spalletti, il Betis Siviglia e il Leicester. L'idea della società sarebbe almeno quella di inserirlo in qualche scambio e il suo agente sarebbe nel frattempo al lavoro per offrirlo ad altri club.

L’ultima ipotesi però è quella di uno scambio tra scontenti con la Roma tra l’uruguaiano e Gonzalo Villar. Anche lo spagnolo sta trovando pochissimo spazio in questa stagione e già la scorsa estate è stato vicinissimo ai nerazzurri. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione questo scambio non dovrebbe concludersi a causa della volontà di Josè Mourinho che non riterrebbe il centrocampista nerazzurro funzionale al suo stile di gioco. Il futuro di Vecino resta un rebus ma non sarà di certo all’Inter.