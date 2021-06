Vanni: "Sarebbe bello dare l'Ambrogino d'Oro a Kjaer"

Il malore che ha colpito ieri il centrocampista nerazzurro, Christian Eriksen, ha lasciato un segno in tutti che, in un modo o in un altro, sono rimasti molto scossi da quanto accaduto. In quei momenti così concitati, si è distinto il difensore del Milan, Simon Kjaer, che ha permesso i soccorsi al giocatore, ha ordinato ai compagni di disporsi intorno ad Eriksen disteso per terra per evitare delle inquadrature, e ha dato conforto alla moglie dello stesso Eriksen.

Per questo arriva un interessante proposta da parte del giornalista di Repubblica che, in un suo Tweet, ha scritto: "Sarebbe bello che in Consiglio Comunale a Milano qualcuno proponesse Simon Kjaer per l'Ambrogino d'Oro. Mancano sei mesi all'assegnazione dei premi, è vero. Ma non è mai troppo tardi per cominciare a fare una cosa giusta".

Un proposta molto interessante e sicuramente gradita e giusta visto quanto accaduto, per un premio che è un fiore all'occhiello riconosciuto dal Comune di Milano per persone che si sono distinte in vari campi. In passato il premio è stato vinto da Fedez, Antonio Albanese, Michele Zangrillo, Fabio Concato, Mogol, Massimo Bottura, Elio e le Storie tese e tanti altri.