Vanni:" Ecco cosa ha fatto Eriksen dopo la partita contro lo Spezia"

Che Eriksen sia, oramai, fuori dai piani di Antonio Conte, è cosa nota. Un suo addio all'Inter a gennaio sembra cosa imminente. Ma che l'atteggiamento professionale del trequartista danese sia incondannabile è cosa altrettanto vera.

Il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha parlato di un particolare nel post partita contro lo Spezia, in cui Eriksen è rimasto per 90 minuti in panchina:" L'ultimo a lasciare il campo è stato Christian Eriksen. Al termine del lavoro atletico con quei compagni che, come lui, non hanno messo piede in campo, si è esercitato a calciare a lungo. E' rientrato in spogliatoio alle 17:22, più di mezz'ora dopo la fine del match".

Segnali importanti da parte di un calciatore che ha sempre dimostrato di essere un professionista esemplare, anche se vicino a lasciare Milano prima del tempo.