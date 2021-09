Vanheusden: "Sogno il Mondiale e farò di tutto per raggiungerlo"

Dopo i gravi infortuni al ginocchio che lo hanno limitato nel corso delle ultime stagioni allo Standard Liegi e nella Primavera dell'Inter, Zinho Vanheusden è tornato a vestire la maglia della nazionale belga grazie alla continuità che sta trovando con la maglia del Genoa, in prestito dalla squadra nerazzurra. Oggi, il giovane difensore classe 1999, ha parlato di questo suo ritorno in conferenza stampa.

Ecco le sue parole: "Sono molto contento di questo. Dopo i miei tre infortuni al ginocchio, questa è una ricompensa. Sta andando bene, anche se abbiamo avuto un po' di sfortuna nelle prime due partite. Sono soddisfatto dell'inizio di stagione. Abbiamo una buona squadra e possiamo fare una buona stagione. È un calcio diverso rispetto allo Standard. Al Genoa giochiamo con una difesa a tre proprio come nel Belgio, penso che per me sia positivo. Ci stiamo lavorando molto, quindi imparo tanto".

Vanheusden, poi, ha aggiunto: "Il mio obiettivo è andare al Mondiale con i Red Devils. Questo è il mio sogno e ci lavoro duro ogni giorno per realizzarlo. In questo senso anche la mia scelta di giocare per il Genoa mi aiuterà. È un bel club con una tifoseria calda e posso giocare in un campionato forte ogni settimana, contro buoni giocatori. Così divento più forte". Speriamo che il giovane belga possa trovare quanta più continuità possibile e, soprattutto, che la sfortuna possa stare alla larga da lui.