Van Gaal punta su de Vrij: che elogio per il difensore dell’Inter!

Louis van Gaal punta su Stefan de Vrij.

Il ct olandese, che ha sostituito l’ex tecnico nerazzurro, Frank de Boer sulla panchina Orange – a proposito, leggi qui le parole del tecnico sull’esperienza all’Inter – e fin da subito ha puntato forte sul difensore interista Stefan de Vrij che, nelle gerarchie della nazionale olandese, ha superato un’altra conoscenza del calcio italiano, come il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, che prima delle ultime due giornate di campionato era apparso in ombra ed in grave difficoltà.

Proprio in conferenza stampa, Louis van Gaal si è espresso così su questo dualismo da derby d'Italia: "De Ligt è risorto dalle tenebre. L'ho visto nelle ultime due partite, si sono visti progressi reali: sono molto contento. Si sta avvicinando sempre di più a giocare di nuovo, ma ha un concorrente incredibile come Stefan de Vrij. Ha fatto grandi cose nelle ultime tre partite. Penso che sia stato il protagonista in due di quelle tre partite. De Vrij è in forma e De Ligt sta tornando dall'oscurità".

Quindi, non solo per Conte prima ed Inzaghi poi, ma anche Louis van Gaal considera de Vrij un pilastro della propria nazionale. Anche all’Inter il difensore è un elemento di fondamentale importanza, per questo la dirigenza sta trattando il rinnovo del contratto. Anche se una sua permanenza in nerazzurro, in estate, non è affatto scontata e tante squadre estere potrebbero bussare alla porta dell'Inter che potrebbe fare una plusvalenza totale – clicca qui per leggere le ultime sul futuro di de Vrij.