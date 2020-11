Van der Vaart: “De Vrij? Non è un top, non è come Van Dijk e De Ligt”

Complici gli infortuni di Van Djik e De Ligt, Stefan De Vrij è diventato in questi ultimi mesi il leader difensivo dell’Olanda allenata da Frank De Boer. Il classe ‘91 è stato impiegato per 90’ nella vittoria degli Orange per 3 a 1 Conte la Bosnia, disputando un’ottima prestazione.

L’ex stella olandese Rafa van der Vaart ha commentato il match per l’emittente televisiva olandese Nos ed ha rilasciato alcune dichiarazioni non proprio esaltanti nei confronti del difensore nerazzurro. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Come giocatore c'è, ma non è Virgij van Dijk né Matthijs de Ligt. In Italia non ha assunto le caratteristiche di un giocatore di livello mondiale, anche se contro la Spagna ammetto che ha giocato bene".