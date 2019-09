Van der Meyde: "Lukaku può battere tranquillamente Ronaldo"

Intervistato in esclusiva da Juvenews.eu, l'ex nerazzurro Andy Van der Meyde, ha parlato della nuova Inter di Antonio Conte e di Romelu Lukaku. Secondo l'olandese, il numero nove nerazzurro potrebbe essere una risorsa molto importante.

Chi vincerà il titolo italiano? La Juve è ancora la favorita secondo te?

“Penso che il titolo andrà alla Juve. E’ sempre la migliore che c’è in Italia, quella che ha più qualità e piu giocatori di tutti. Credo che alla fine vinceranno ancora loro”.

Ti piace l’Inter di Conte? Può vincere qualcosa?

“Penso che Conte sia un buon allenatore per l’Inter, che riporterà stabilità e questo è ciò di cui l’Inter ha bisogno in questo momento. Hanno scelto l’allenatore ideale per ripartire e tornare in alto”.

So che ti sei visto con Lukaku poco fa, cosa ti ha detto sul calcio italiano?

“Si, ci siamo incontrati e ci sentiamo molto spesso. Lukaku è un fan del calcio italiano e penso che sia fatto per questa competizione. E’ forte e può segnare tantissimi gol. Ha una struttura fisica molto possente e questo metterà in crisi tutte le difese italiane”.

Pensi che Lukaku possa fare più goal di CR7?

“Lukaku può tranquillamente battere Ronaldo. Ha sempre dimostrato di saper segnare ovunque ha giocato, è un centroavanti puro, Cristiano parte piu da esterno. Secondo me segnerà piu il belga del portoghese quest’anno”.