Valverde, parole chiare su Rakitic: assist all'Inter? Marotta può provarci

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, prima della gara vinta contro il Napoli ha parlato sul futuro di Ivan Rakitic, centrocampista croato da tempo nel mirino dell'Inter. L'allenatore blaugrana sembra aver aperto all'addio del numero 4.

“Rakitic? E’ molto importante per noi. Lo è stato e non sappiamo se lo sarà ancora. Potrebbe esserlo per quello che fa, ha segnato due gol e il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti.

Ora come ora non so se resterà. Conto su di lui come per tutti quelli che abbiamo in rosa, sinceramente non c’è nulla che mi faccia pensare che non possa più contare su di lui”.