Valverde, altro assist all'Inter: Marotta sogna il colpo dal Barcellona

Altro assist al duo nerazzurro Marotta-Ausilio del tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, a margine della gara contro il Napoli. L'allenatore ha risposto alle domande di mercato dei colleghi presenti, in particolare su due centrocampisti che sembrano ai margini del progetto.

"Coutinho e Vidal? Su di loro la penso esattamente come sugli altri. Sono arrivati in ritardo a causa della Copa America e devono rimettersi in forma. L'anno scorso, Coutinho e Vidal sono stati importanti, ma ora c'è maggior concorrenza e devono lottare di più per ottenere una maglia”.

L’Inter, dunque, può continuare a sognare il colpo Vidal, da sempre stimato da Conte. L'affare resta possibile fino alla fine del mercato. I segnali di apertura da Barcellona sono continui.