Valore della rosa: un'Inter da 365 milioni. La classifica

Curiosa classifica stilata da parte di Transfermakt inerente ai valori di mercato dei singoli giocatori di Serie A dopo la stagione appena conclusa ed in vista della stagione 2021-2022. La cosa che balza più all'occhio è, innanzitutto, il prima dell'Inter che, seppur con la partenza di Achraf Hakimi, ha mantenuto il suo primato, ma c'è di più.

Infatti, nelle prime nove posizioni questa speciale classifica, ci sono ben nove calciatori nerazzurri. Ecco le prime nove posizioni:

1) Romelu Lukaku: 100 milioni;

2) Lautaro Martinez: 80 milioni:

3) Matthijs de Ligt: 75 milioni;

4) Sergej Milinkovic-Savic: 70 milioni;

5) Federico Chiesa: 70 milioni;

6) Nicolò Barella: 65 milioni;

7) Alessandro Bastoni: 60 milioni;

8) Milan Skriniar: 60 milioni;

9) Frank Kessiè: 55 milioni

Non solo, ma secondo quanto riportato dal portale Bleacher, l'Inter, in una classifica tutta europea, si posiziona nella decima posizione per valore, preceduta soltanto da Manchester City, Liverpool, PSG, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester United, Atletico Madrid.