Valencia Inter, novità di formazione in casa nerazzurra: ecco dove vederla

L'Inter di Antonio Conte, dopo la sfida di ICC vinta ai rigori contro il Tottenham, è ospite del Valencia per il Trofeo Naranja, in un Mestalla che inaugurerà stasera un rinnovato impianto audio. Non ci sarà il neo acquisto Romelu Lukaku, così come Diego Godin, infortunato.

Il tecnico nerazzurro, però, potrà contare su una rosa molto più ampia. "Nella difesa a tre di Conte, c'è Danilo D'Ambrosio, fresco di rinnovo contrattuale. Secondo il Corriere dello Sport, in corso d'opera, si vedranno anche Asamoah e Vecino. Conte stasera va in cerca di conferme e progressi dal gruppo contro una squadra che a sua volta giocherà la Champions League. Dubbio a centrocampo tra Barella e Gagliardini, con Politano titolare davanti". Possibile chance anche per Lazaro. La sfida, in programma alle ore 21.30, sarà trasmessa in diretta su Canale 9.

Queste le probabili formazioni:

VALENCIA (3-5-2): Cillessen; Diakhaby, Garay, Gayà; Wass, Kondogbia, Guedes, Parejo, Soler; Rodrigo, Gameiro. All. Marcelino.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Politano, Martinez. All. Conte.