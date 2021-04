Undici anni fa la dolce sconfitta al Camp Nou: Inter in finale di Champions

Il 28 aprile 2010, undici anni fa, l'Inter perde 1-0 contro il Barcellona al Camp Nou ma si qualifica per la finale di Champions contro il Bayern Monaco.

Al termine di una gara di sofferenza in cui i nerazzurri erano rimasti in dieci dopo 28 minuti la corazzata di Mourinho compì un'autentica impresa (all'andata l'Inter aveva vinto 3-1 a San Siro). Il tecnico portoghese - vista l'espulsione di Thiago Motta - si inventò Eto'o e Milito a coprire le fasce e Sneijder riferimento unico in avanti.

Julio Cesar si rese decisivo nel primo con una parata da alieno su Messi mentre nel corso della ripresa l'inter seppe chiudere ogni varco e il Barça ha così dovuto sbattere spesso contro il muro eretto dai nerazzurri. Il gol degli spagnoli arrivò a cinque minuti dalla fine con Piquè su assist di Xavi.

Sugli ultimi assalti del Barcellona ancora Julio Cesar protagonista: prima su tiro di Xavi poi su conclusione di Messi. L'Inter con un muro d'altri tempi riuscì ad ottenere ciò che sognava, annullando la Remuntada catalana. Dopo 38 anni tornò in finale di Champions.