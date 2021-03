Una squadra nella squadra: chi c'è dietro questa Inter che vola in campionato

Dal Torino al Torino: nell’arco di tempo che va dal match d’andata di novembre a quello di domenica scorsa in casa dei granata, l’Inter ha disputato 20 partite in Serie A: totalizzando l’incredibile cifra di 53 punti su 60 disponibili. Numeri importanti, grazie ai quali la squadra guidata da Antonio Conte si è guadagnata il primato in classifica, con anche un buon margine di vantaggio sulle rivali.

Il merito di questa crescita va sicuramente al tecnico leccese e alla dirigenza, che insieme hanno costruito un organico in grado di primeggiare in campionato. Dietro questa Inter però c’è molto di più; stiamo parlando dello staff tecnico di Conte, composto da gente altamente specializzata, che giorno dopo giorno lavora dietro le quinte per migliorare il rendimento in campo dei nerazzurri. Dal vice Stellini al preparatore atletico ex Real: una vera e propria squadra nella squadra, che sta facendo le fortune del club. Scopriamo insieme alcuni dei personaggi principali:

Il vice allenatore dallo score perfetto

Nel corso di questa stagione abbiamo imparato a conoscere Cristian Stellini, vice allenatore dei nerazzurri e tra i più fidati uomini di Conte dai tempi del Bari. Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore, Stellini ha seguito l’attuale tecnico dei nerazzurri a Siena, nelle vesti di assistente, e insieme sono stati i protagonisti dalla promozione in Serie A della squadra toscana. Terminata quell’esperienza, seguì Conte anche alla Juventus, per poi dover lasciare la scena calcistica a causa di questioni extra campo. I due si ricongiungono all’Inter, dove Stellini ha avuto modo, più di una volta, di guidare la prima squadra. In questa stagione ha fatto le veci di Conte contro Benevento, Fiorentina e Torino, portando a casa sempre la vittoria. Una media di 3 punti a partita dunque, quasi da farci un pensierino per il futuro.

Il preparatore atletico del Real Madrid dei record

A detta di molti, Antonio Pintus è stato il vero colpo di mercato dell’estate 2019 per l’Inter, quasi ai livelli di Lukaku. Il preparatore atletico di origine sarda è universalmente riconosciuto come uno dei migliori interpreti del ruolo, e per un buon motivo: è stato proprio Pintus a curare la condizione atletica del Real Madrid dei record, capace di vincere tre Champions League consecutive tra il 2015 e il 2018. Non è un caso, dunque, che l’Inter sia meno soggetta agli infortuni rispetto agli altri club del campionato: merito di questo top player che lavora lontano dalle telecamere.

Gianluca, il fratello di Conte che analizza i match

Fratello, amico, e consigliere: questo è il quadro di Gianluca Conte, il cui compito è quello di analizzare i match dei nerazzurri. Dall’alto della tribuna, infatti, Gianluca ha il compito di scrutare ogni dettaglio delle partite dell’Inter, per poi scendere spesso negli spogliatoi a fine primo tempo e consigliare a suo fratello eventuali correttivi da apportare alla squadra. Un consiglio è sempre ben accetto, a maggior ragione se arriva da tuo fratello.

Lele Oriali, il collante tra passato e presente

Non poteva mancare in questa rubrica l’interista per eccellenza, Lele Oriali. Nell’organigramma, sotto il suo nome, si legge la dicitura “first team technical manager”, che probabilmente non spiega quanto sia importante il suo ruolo in questa squadra. Oriali è per Conte il collante del gruppo, in grado di fare da tramite tra i voleri del tecnico e il pensiero dei calciatori. Dopo la collaborazione in Nazionale, il tecnico salentino ha voluto fortemente Lele anche all’Inter, conscio di come sia bravo quest’ultimo nella gestione del gruppo all’interno dello spogliatoio.