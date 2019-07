Una clip misteriosa sui social, un video che fa impazzire i tifosi

Da stamani circola sui social una clip di quello che sembra essere il promo di un prossimo annuncio ufficiale della società nerazzurra. Un video di 21 secondi dal sapore vagamente futurista con immagini che richiamano la Cina, l’Inter e si chiude con l’immagine della torre Velasca di Milano, nella quale affacciato ad un balcone all’ultimo piano spunta un uomo in camicia bianca. In alto a destra compare la scritta “Inter NFE 0715” che potrebbe richiamare il “Not for everyone” già usato in altri messaggi e la data 15 luglio in cui qualcosa dovrebbe accadere.

Un video che secondo alcuni potrebbe essere legato ad un annuncio di mercato, secondo altri potrebbe essere la data per comunicare una nuova sponsorizzazione, ipotizzando che Samsung sia pronta ad entrare al posto di Pirelli come main sponsor fin dalla stagione 2020-2021. Anche la location potrebbe “parlare”, visto che non molto tempo fa si erano sparse le voci di Suning interessata all’acquisto proprio della torre Velasca, uno degli edifici storici di Milano, che si ipotizzava destinato ad ospitare il primo store italiano del gruppo cinese. Il misterioso messaggio fa il paio con il post pubblicato alcuni giorni fa sul profilo ufficiale Twitter della società che recitava, in maniera altrettanto misteriosa “un uccellino mi che detto …”