Una brutta disavventura costa a Perisic 80 mila euro

Brutta disavventura per Ivan Perisic. Il croato si è presentato oggi dai Carabinieri in via della Moscova per denunciare un furto subito nella propria abitazione, al 19mo piano del Bosco Verticale. Solo tre orologi sono spariti ma di grande valore, un Rolex ed un Audemars Piguet serie limitata della moglie per un valore complessivo di 70 mila euro ed un Hublot del giocatore del valore di 12 mila euro. I ladri hanno sottratto gli orologi dalla cassettiera in cui erano conservati senza peraltro prendere soldi ed altri oggetti di valore conservati insieme alla refurtiva.

Secondo la ricostruzione della Stampa, Perisic ha detto di aver visto per l'ultima volta i tre preziosi orologi negli ultimi giorni dello scorso maggio. prima di partire per la Croazia e che sulla porta non sono stati riscontrati segno di effrazione.