Un 'nuovo' acquisto per l'Inter: punto fermo di Conte

Rinforzare la squadra di Antonio Conte, alzare la qualità della rosa. Tanto lavoro per Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Inter. Un lavoro che dovrebbe portare, nei prossimi giorni, Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal e Matteo Darmian a Milano.

Tre possibili acquisti, dopo Achraf Hakimi e Alexis Sanchez. Conte può sorridere per un altro acquisto, un 'nuovo' giocatore: Stefano Sensi. Una prima stagione in nerazzurro caratterizzata da un grande inizio. Poi, una serie di infortuni muscolari che hanno fermato il centrocampista. Tre reti e quattro assist nelle prime sette partite in serie A con l'Inter.

Autentico trascinatore della squadra, la sua qualità in fase offensiva determinante. "Sensi vede il calcio. Non gli devo spiegare le cose più di una volta", così Conte un anno fa, dopo le prime grandi prestazioni di Stefano con la maglia nerazzurra.

Una maglia da titolare in nazionale, lanciato da Roberto Mancini nel ruolo di regista. Novanta minuti contro la Bosnia, una buona prestazione, con la rete del pareggio. Gli infortuni alle spalle, l'inizio di una nuova stagione: un acquisto in più per l'Inter.