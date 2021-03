Un’Inter versione Grandi Giganti Gentili: il carrarmato nerazzurro

Il GGG (Grande Gigante Gentile: nell'originale, The Big Friendly Giant) è un libro per ragazzi ambientato a Londra nel 1982, scritto da Roald Dahl. In Italia fu pubblicato per la prima volta da Salani nel 1987, ed è una delle opere predilette dallo stesso Dahl.

Nel calcio moderno tattica e tatticismi vanno di pari passo con altre caratteristiche, spesso decisive per vincere trofei. Nel caso dell’Inter attuale, i muscoli sono una componente certamente decisiva. Volontà di Antonio Conte, chiaro, che nel corso della sua carriera ha sempre desiderato giocatori da centimetri e muscolatura particolarmente pronunciata.

E in questa Inter il connubio calza alla perfezione. Perché i suoi ragazzi sono Grandi, sono Giganti, ma decisamente Gentili, come lo stile interista richiede. In campo, tuttavia, risultano tremendamente decisivi.

Da Lukaku -il Sovrano dei GGG- a Skriniar, passando per Perisic e Vidal, l’Inter è una delle squadre più efficaci nel gioco aereo, tanto da aver deciso molte gare di testa -l’ultima, fondamentale, contro l’Atalanta- con i suoi saltatori. Una rosa completa che riesce a coniugare qualità e quantità, tecnica e centimetri per poter colpire con diverse armi.

Conte ne gode, il suo progetto sembra finalmente aver convinto un popolo esigente come quello interista che, dopo una decade, ha ritrovato il sorriso. Siamo certi insomma che se Roald Dahl avesse avuto un ghost writer, questi non poteva che essere Antonio Conte.