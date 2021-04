Un’Inter da… Fantacalcio: ecco i nerazzurri più decisivi

Il Fantacalcio è uno dei giochi più amati dai tifosi italiani e non solo. Sarà che ci fa sentire tutti degli allenatori, oppure il motivo risiederà nella passione dei tifosi per questo sport, ma indubbiamente almeno il 50% di chi segue il calcio gioca – o ha giocato – al Fanta. Dato per certo che ognuno segua strategie o scaramanzie (c’è chi, ad esempio, non acquista mai giocatori della propria squadra del cuore) è indubbio che, quest’anno, i giocatori dell’Inter siano stati un affarone.

A partire da Samir Handanovic: portierone tra i più pagati nelle varie leghe, ha confermato il suo valore in virtù della sua ottima Fantamedia del 5.3, con soli 27 gol subiti in 30 gare giocate. Tra i difensori, chi si è rivelato certamente decisivo è Achraf Hakimi: 6 gol e 5 assist in 29 gare, e una spaventosa media del 7.13. Il migliore tra tutti i pariruolo del gioco, dopo Gosens dell’Atalanta.

Tra i centrocampisti buone le votazioni di Brozovic (6.4, 1 gol e 6 assist) e Barella (6.6, 3 gol e 3 assist) ma è in attacco che gli interisti tornano a fare la voce grossa: Lautaro e Lukaku, Lukaku e Lautaro. Sempre loro. Per l’argentino ben 15 gol e 5 assist in 30 presenze, e una favolosa media dell’8.17.

Il belga sta vivendo una stagione davvero superlativa: 21 gol e 7 assist in 29 gettoni, seconda fantamedia più alta dell’intero gioco - insieme a Ronaldo - con 9.11, subito dietro Luis Muriel.

Insomma, che si tifi Inter o no, e a prescindere dalle scaramanzie, questo era davvero l’anno buono per accaparrarsi i giocatori della rosa di Conte. Un’Inter da titolo, sicuramente, ma anche da FantaScudetto.