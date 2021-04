Un gol per spazzare i problemi: l’Inter ha in mano un nuovo Sensi

Un ritorno in grande stile. Stefano Sensi è stato un protagonista assoluto dell’ultima partita della Nazionale contro la Lituania valida per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il centrocampista nerazzurro, che non veniva da un periodo positivissimo a causa dei numerosi infortuni che lo hanno colpito dalla scorsa stagione e a causa di una ripresa molto complicata, tanto che Antonio Conte gli ha concesso solo pochissimi minuti in campo, è finalmente riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, prima con 68 minuti giocati contro la Bulgaria e, successivamente, con il gol proprio contro la Lituania dopo due minuti dal suo ingresso in campo.

Un’iniezione di fiducia e di morale, questa, che potrebbe tornare utile anche in ottica Inter in questa volata finale per l’obiettivo principe della stagione: lo scudetto. In una fase molto confusa, a causa dei contagi da Covid-19, in cui la rosa ha avuto delle carenze di organico, per fortuna quasi tutte recuperate, ecco che Sensi potrebbe essere l’arma in più. Un giocatore che, così come lo è stato la passata stagione, potrebbe far rifiatare alcuni titolari, come Eriksen, Barella e Brozovic, che stanno facendo gli straordinari durante questa stagione e potrebbero necessitare di una boccata d’ossigeno.

Ecco perché queste prestazioni e questi minuti concessi da parte del ct Roberto Mancini, potrebbero essere fondamentali per un giocatore che ha fatto vedere il suo valore e che è stato decisivo in molte occasioni. Stefano Sensi c’è, ora tocca a lui farsi trovare pronto, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale e agonistico. La corsa scudetto passa anche da lui.