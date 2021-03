Un dodicesimo d’oro: Sanchez vuole prendersi l’Inter con il Toro

Alexis Sanchez contro il Torino, molto più di una semplice suggestione. Le ultime gare dell’Inter, soprattutto l’ultima in casa contro l’Atalanta che ha portato via tantissima energie, potrebbero portare a ridisegnare il reparto avanzato nerazzurro. Infatti, l’attaccante cileno, che è in un ottimo stato di forma, potrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez o, addirittura, di Romelu Lukaku, dal momento che il centravanti belga è la punta più impiegata da parte di Antonio Conte.

Proprio il numero 7 nerazzurro, nella partita d’andata, fu uno degli elementi decisivi con il gol che aprì le marcature interiste, fornendo anche l’assist per Romelu Lukaku per il momentaneo 2-2 che proseguì la rimonta finale – la partita terminò 4-2 per i nerazzurri. Domenica pomeriggio, l’Inter, affronterà una squadra che deve salvarsi e che farà di tutto per fare risultato, con le armi che meglio le si addicono. Una squadra rognosa, molto chiusa e ordinata tatticamente, una di quelle che l’Inter, in questa stagione, ha sempre sofferto, e che ha, inoltre, un tecnico che, anche nelle sue esperienze precedenti, ha messo in parecchio in difficoltà i nerazzurri – soprattutto nella sua esperienza a Crotone. Proprio per questo, avere un’arma come Alexis Sanchez potrebbe essere azzeccata per poter lavorare in spazi stretti ed aprire questi ultimi.

Un dodicesimo di sicuro affidamento, un attaccante ritrovato. Alexis Sanchez è pronto a prendersi l’Inter contro il Torino, in una sfida complicatissima e rischiosa, che deve portare necessariamente i tre punti e continuare nella corsa scudetto.