Un derby a tutta birra, Peroni in edizione straordinaria Inter e Milan

Sarà un derby a tutta birra quello di domani tra Inter e Milan, e non è solo un modo dire. Sporteconony informa infatti che Birra Peroni, birra ufficiale di entrambe le squadre, lancia in questi giorni una iniziativa speciale per celebrare l’evento

Una serie di lattine limited edition, con grafica rossonera e nerazzurra sul davanti mentre sul retro “presenteranno le cinque formazioni del Milan e altrettante dell’Inter – a seconda della versione – in ricordo di tanti memorabili derby del passato.”

Francesco Bandelli, responsabile del marketing dell’azienda ha ricordato che “Peroni è una birra che da oltre 170 anni accompagna la vita degli italiani e le loro passioni e questo progetto, sviluppato insieme ai due Club milanesi, immagine e storia del calcio italiano, rappresenta una idea innovativa per essere vicini ad entrambe le tifoserie. Le 10 lattine, ad edizione limitata, oltre ad essere “vestite” con i colori delle rispettive squadre, avranno nel retro il ricordo della formazione che è scesa in campo, completa di allenatore, marcatori e sostituzioni. Certe emozioni non si dimenticano, ed è giusto continuare a celebrarle anche oggi, con tutti i tifosi, insieme alla loro birra ufficiale”.