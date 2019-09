Ululati contro Lukaku, dura presa di posizione di Giulini: parole chiare

Un brutto episodio che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Gli ululati contro Lukaku in Cagliari-Inter, nel momento in cui l'attaccante ha tirato il calcio di rigore, hanno visto la dura presa di posizione del presidente Giulini.

Il numero uno del Cagliari ha commentato a Radio Popolare l'accaduto. Queste le sue parole: "Mi dispiace molto perché conosco questa città e la Sardegna e so quanta cultura e umanità ci sia. Combatterò ancora per far sì che questo non accada più".

La battaglia è ancora lunga per sconfiggere questo fenomeno: "Le telecamere a nostra disposizione servono per lo più per i gesti e i movimenti, per individuare possibili traffici di droghe, ma non per i labiali". Giulini ha spiegato la possibile soluzione per cacciare questi 'deficienti': “Chiudere le curve non è una soluzione; lo è aiutarci di più a coordinarci con i nostri steward e con le forze dell’ordine per non far più entrare il colpevole alla partita successiva. Sono convinto che alcuni membri del personale stadio abbia visto chi ha fatto quei fischi ma è difficile poi leggere un labiale tramite telecamera. Per questo è ancora più importante l’aiuto di tutti”. Il presidente ha parlato dell'esempio proveniente dall'Inghilterra, dove il Chelsea in 7 mesi ha individuato i colpevoli dei cori razzisti durante il match contro il Manchester United del dicembre 2018. Il commento di Giulini: "Dobbiamo prendere esempio e scacciare questi 20-30 imbecilli una volta per tutte".