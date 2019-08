Ultimo test, l'Inter supera 2-0 il Gozzano: Lukaku e Politano a segno

Si è conclusa poco fa l'amichevole giocata al Centro Sportivo Suning tra l'Inter e il Gozzano, squadra di serie C. I nerazzurri hanno vinto 2-0, con la rete di Romelu Lukaku nel primo tempo e di Matteo Politano nella seconda frazione. Questo l'undici iniziale scelto da Antonio Conte: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Partita giocata a porte chiuse, come spiegato da Matteo Barzaghi di Sky Sport in collegamento da Appiano Gentile. Questioni di ordine pubblico e lavori in corso presso il centro d'allenamento dei nerazzurri.

Dopo questa amichevole, c'è ancora una settimana di lavoro per la squadra di Conte prima dell'esordio in campionato contro il Lecce, lunedì 26 agosto a 'San Siro'.