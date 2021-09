ULTIMA ORA: operato Pelè per un tumore al colon destro

Notizia che ha colpito molto il mondo del calcio e che riguarda O Rey Pelè. Il fuoriclasse brasiliano è stato operato, come ha riportato lui stesso sul suo profilo Instagram, per un tumore al colon. L'ex giocatore del Santos è stato operato sabato 4 settembre, dopo che martedì gli era stata diagnosticata una lesione al colon.

Lo stesso Pelè ci ha tenuto a rilasciare un messaggio: "Ringrazio Dio per sentirmi molto bene e per aver permesso al dottor Fabio e al dottor Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana".

O Rey poi ha aggiunto: "Fortunatamente, sono abituato ad esultare per grandi vittorie insieme a voi. Affronterò questa grande partita col sorriso sulle mie labbra, molto ottimismo e gioia di vivere, circondato dall'amore della mia famiglia e amici". Un messaggio che arrivo dopo tante notizie contrastanti sul suo conto tanto da paventare un possibile svenimento.