ULTIMA ORA - Festa scudetto, possibile una sorpresa? Il comunicato

In occasione dell'ultimo match di Serie A della stagione 20/21 - durante il quale verrà consegnato il trofeo dello Scudetto - l'Inter ha diramato stamani un comunicato nel quale invita i tifosi a festeggiare in modo responsabile rispettando tutte le normative in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19. Oltre a ciò, però, il club apre ad una possibile sorpresa. Ecco le parole.

Il comunicato ufficiale:

"In occasione di Inter-Udinese, ultima partita della stagione 2020-21 di Serie A in programma domenica 23 maggio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza, FC Internazionale Milano rinnova l’invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale. Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello Scudetto, il Club sta inoltre valutando l’opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. Tempi e modalità dell’attività saranno comunicati successivamente". Seguiranno aggiornamenti.