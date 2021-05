ULTIM’ORA: Zhang arriva in sede. Presenti anche i dirigenti

Sono ore frenetiche e probabilmente decisive per il futuro del tecnico nerazzurro Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. L’ultimo aggiornamento è di pochi minuti fa, con il presidente Steven Zhang arrivato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Sono già presenti gli altri dirigenti per un vertice che può risultare decisivo in vista del prossimo futuro.

Altri aggiornamenti a breve. Zhang è arrivato, fari puntati su Antonio Conte.