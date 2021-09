ULTIM'ORA - Vidal non sarà a disposizione contro il Bologna!

Inter Bologna: Arturo Vidal non sarà a disposizione per la gara di oggi 18 settembre in programma a San Siro. Qui troverete come seguire il match.

Il calciatore, come conferma il comunicato del club nerazzurro, ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia destra. Il calciatore, che avrebbe anche potuto giocare un minutaggio maggiore al posto di Hakan Calhanoglu sarà monitorato nei prossimi giorni,