Ultim'ora, un difensore della Juventus salterà la Supercoppa per squalifica

Ultim'ora, il terzino della Juventus, Juan Cuadrado, salterà al Supercoppa per squalifica.

Il giocatore colombiano, impegnato in questo momento nella sfida Champions contro la Roma, al momento ferma sull'1-1 con gol di Abraham e Dybala, era diffidato e a causa di un cartellino giallo verrà squalificato proprio per la sfida contro la squadra nerazzurra. Un perdita importante per Massimiliano Allegri, soprattutto perchè l'ex Fiorentina è uno degli uomini migliori della squadra bianconera.

Da segnalare anche un'uscita anticipata dal campo da parte di Federico Chiesa per infortunio. Da capire l'entità, che si avrà soltanto nelle prossime ore, ma di sicuro è un ulteriore campanello d'allarme per Allegri, anche perchè, sempre per problemi fisici, è in dubbio anche la presenza di un leader come Leonardo Bonucci. Vedremo nelle prossime ore i responsi in vista della sfida di Supercoppa.