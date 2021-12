Ultim'ora: un difensore dell'Inter non ci sarà contro lo Spezia

Ultim'ora: un difensore dell'Inter non ci sarà per la partita contro lo Spezia.

Alessandro Bastoni, infatti, nella notte, secondo quanto riportato da parte di DAZN, avrebbe avuto un attacco di gastroenterite e pertanto non sarà in campo contro la formazione ligure dell'ex Thiago Motta. Al suo posto scenderà in campo Danilo D'Ambrosio. Difesa obbligata, dunque, per Simone Inzaghi, visto che gli unici tre disponibili sono proprio Danilo D'Ambrosio, Milan Skirniar e Federico Dimarco.

Vedremo se quantomeno Stefan de Vrij riuscirà ad esserci sabato nella sfida contro la Roma, in cui di sicuro mancheranno Kolarov, Darmian e Ranocchia alle prese con degli affaticamenti muscolari.